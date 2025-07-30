РАН: Землетрясение на Камчатке достигло 8,7, оно сильнейшее с 1952 года

Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,7, что является сильнейшим землетрясением с 1952 года. Об этом заявили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН в Telegram-канале.

«Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным оценкам экспертов, интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила не менее VI баллов. Специалисты предупреждают о развитии сильного афтершокового процесса, который будет ощущаться еще не менее месяца.

Землетрясение на Камчатке началось во вторник, 29 июля, в 23:24 по местному времени. В регионе объявлена угроза цунами.