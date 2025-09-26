Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
Вердер
Германия — Бундеслига|5-й тур
Страсбург
Сегодня
21:45 (Мск)
Марсель
Франция — Лига 1|6-й тур
Жирона
Сегодня
22:00 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|7-й тур
17:16, 26 сентября 2025Спорт

Аршавин подал иск к Барановской

Бывший футболист Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Савеловском районном суде Москвы был зарегистрирован иск спортсмена к Барановской с требованием изменить размер алиментов. Заседание по подготовке дела назначено на 9 октября 2025 года.

Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 годы, однако не регистрировали свой брак. В отношениях у них родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он менял мир и людей вокруг себя». Тигран Кеосаян умер в 59 лет после почти года комы. Что о нем говорят друзья и коллеги?

    Уволившийся мэр российского города попал под обвинения

    В российской школе конфликт пятиклассников во время урока закончился госпитализацией

    Жена Джигурды запретила актеру мириться с Волочковой

    Зеленский переложил умную часть разговора с себя на журналиста

    Отец месячного ребенка отправился в США для игры в гольф и не выжил по пути в отель

    Рыбу начали ловить на улицах Китая

    В «Москва-Сити» начали поиски преступников

    Россиян предупредили об опасности сдерживания чихания

    Путин выразил соболезнования родным Кеосаяна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости