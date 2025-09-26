Бывший футболист Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Савеловском районном суде Москвы был зарегистрирован иск спортсмена к Барановской с требованием изменить размер алиментов. Заседание по подготовке дела назначено на 9 октября 2025 года.

Барановская и Аршавин были вместе с 2003 по 2012 годы, однако не регистрировали свой брак. В отношениях у них родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.