Умер ведущий программ «До и после полуночи» и «Время» Владимир Молчанов

В возрасте 75 лет скончался легендарный ведущий программ «До и после полуночи» и «Время» Владимир Молчанов. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост, добавив, что эта потеря невосполнима.

Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима Юрий Рост журналист

Фото: Мусаэльян Владимир / ТАСС

Журналист перед смертью долго болел

В разговоре с ТАСС Рост уточнил, что в последнее время Молчанов тяжело болел, из-за чего его уход из жизни не стал для близких неожиданностью.

Как пишет Shot, последний раз телеведущего госпитализировали в начале декабря 2025 года (за тот год он оказывался в больнице минимум пять раз, в том числе с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение). Тогда он жаловался на боли в животе. Кроме того, несколькими годами ранее ему была проведена трансплантация печени на фоне рака, а в 2022 году он перенес инфаркт. Утверждается, что Молчанов скончался в больнице.

Что известно о карьере символа позднесоветского телевидения

Молчанов родился 7 октября 1950 года. Он начал свою журналистскую карьеру с расследований преступлений нацистов, скрывавшихся в Европе после войны.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Самым известным его проектом при этом считается авторская программа «До и после полуночи». Она стала одной из самых популярных передач в эпоху перестройки и ее символом. Первый выпуск информационно-музыкальной программы вышел в эфир в марте 1987 года, первым гостем стал Народный артист РСФСР Андрей Миронов.

Одновременно с «До и после полуночи» Молчанов вел также популярную программу «Время» и «90 минут» (потом «120 минут»). При этом он был одним из первых ведущих программы «Время», кто не являлся профессиональным диктором — Молчанов окончил филологический факультет МГУ.

Владимир Молчанов был награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России»

С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК и является автором около 20 документальных фильмов, а в последние годы занимался проектами о культуре. В том числе вел мастерскую на факультете журналистики института телевидения и радиовещания «Останкино».