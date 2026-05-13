Познер прокомментировал смерть телеведущего Молчанова

Журналист Познер назвал телеведущего Молчанова честным человеком

Журналист Владимир Познер прокомментировал смерть ведущего программ «Время» и «До и после полуночи» Владимира Молчанова, которого не стало 13 мая. Его слова передает NEWS.ru.

Журналист рассказал, что давно знал Молчанова. «Владимир Молчанов был человеком честным, не шел ни на какие компромиссы, не прогибался, оставался журналистом до конца», — заявил Познер.

Он также назвал передачу «До и после полуночи», которую вел Молчанов, одной из лучших на советском и российском телевидении. По мнению Познера, программа была безупречной как по форме, так и по содержанию.

Ранее о смерти Молчанова высказалась телеведущая Яна Чурикова. Она назвала журналиста эталоном мужчины в кадре.

Молчанова не стало 13 мая, ведущему было 75 лет. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост.