Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:29, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Познер прокомментировал смерть телеведущего Молчанова

Журналист Познер назвал телеведущего Молчанова честным человеком
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Журналист Владимир Познер прокомментировал смерть ведущего программ «Время» и «До и после полуночи» Владимира Молчанова, которого не стало 13 мая. Его слова передает NEWS.ru.

Журналист рассказал, что давно знал Молчанова. «Владимир Молчанов был человеком честным, не шел ни на какие компромиссы, не прогибался, оставался журналистом до конца», — заявил Познер.

Он также назвал передачу «До и после полуночи», которую вел Молчанов, одной из лучших на советском и российском телевидении. По мнению Познера, программа была безупречной как по форме, так и по содержанию.

Ранее о смерти Молчанова высказалась телеведущая Яна Чурикова. Она назвала журналиста эталоном мужчины в кадре.

Молчанова не стало 13 мая, ведущему было 75 лет. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали возможные сроки освобождения Россией всего Донбасса

    Польша подняла авиацию из-за ударов России по Украине

    Перевод криптовалюты обернулся для россиянина уголовным делом

    «Сармат» назвали страховкой от ядерной войны

    Мировому нефтерынку спрогнозировали тяжелые времена

    Россиян предостерегли от опасного способа борьбы с клещами

    Россиян предостерегли от покупки квартиры с одной целью

    Госдума разрешила применять Российскую армию за рубежом еще в одном случае

    Британский министр решил сместить Стармера

    Раскрыты главные правила здорового долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok