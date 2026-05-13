Яна Чурикова раскрыла впечатления от работы с ведущим программы «Время» Молчановым

Ведущая Чурикова назвала работу с Владимиром Молчановым неоценимым опытом

Телеведущая и журналистка Яна Чурикова раскрыла впечатления от работы с советским и российским журналистом, ведущим программ «Время» и «До и после полуночи» Владимиром Молчановым, которого не стало 13 мая. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Чурикова назвала Молчанова личным эталоном мужчины в кадре. Она также отметила, что он обладал высоким уровнем эрудиции, интеллигентности и обаяния.

«Спасибо, Господи, что успела поработать в паре с таким наставником. Неоценимый опыт, драгоценное воспоминание», — написала журналистка.

О том, что ведущий ушел из жизни, стало известно 13 мая. Об этом сообщил журналист и фотограф Юрий Рост. Молчанову было 75 лет.

В декабре 2025 года журналиста госпитализировали с сильными болями в животе. Также утверждалось, что в 2021 году Молчанову пересадили печень из-за онкологического заболевания.