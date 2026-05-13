Культура
19:18, 13 мая 2026

Певец SHAMAN помог торгующей на улице бабушке

Андрей Шеньшаков

Фото: Алиса Макарова / ТАСС

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, оказался героем трогательного видео. Об этом сообщает kp.ru.

Поклонники артиста опубликовали кадры с его участием. Увидев на улице старушку, которая торговала брелоками ручной работы, Ярослав подошел к ней, чтобы помочь.

«Он помог бабушке крупной суммой денег, а она растрогалась и едва сдерживала слезы. Она подарила Ярославу свой брелок на удачу. Потом мы подошли, она нам сказала, что сразу узнала SHAMAN», — передает издание слова очевидцев.

Какую именно сумму Дронов подарил старушке, не сообщается.

Ранее SHAMAN ответил на скандал с облизыванием Байкала. Он сообщил, что не видит противоречия между ярким образом и любовью к стране.

