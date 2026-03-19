SHAMAN ответил на скандал с облизыванием Байкала

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:28, 19 марта 2026

SHAMAN о поступке на Байкале: Патриотизм — это свобода, а не свод ограничений
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) прокомментировал свой скандальный поступок на озере Байкал. Артист заявил в интервью Пятому каналу, что считает патриотизм формой свободы, а не системой ограничений.

Во время выступления в «Барвихе» музыкант объяснил, что не видит противоречия между ярким образом и любовью к стране. По его словам, он с самого начала карьеры демонстрировал, что патриот может выглядеть и вести себя по-разному.

«Вы знаете, я свободный человек, я живу в России, в свободной стране. А, как известно, патриотизм — это тоже свобода», — сказал он.

Он также добавил, что сознательно идет своим путем, который не всегда понятен окружающим. По его словам, подобный подход неизбежно вызывает споры, однако он готов к критике.

Ранее артист опубликовал видео, на котором пробует лед Байкала на вкус. Ролик вызвал активную реакцию в сети и, как позже сообщалось, даже повлиял на рост интереса туристов к региону.

Позднее певец объявил о создании новой песни, посвященной озеру. По его словам, поездка была связана не только с желанием увидеть Байкал, но и с работой над будущим музыкальным релизом.

Впрочем, в самой в Иркутской области жители решили сжечь чучело певца SHAMAN и таким образом привлечь общественность соблюдать «границы допустимого», напомнив, что для местных жителей Байкал является сакральным местом. В регионе также отметили, что озеру давно требуется свой кодекс поведения для туристов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok