Чучело SHAMAN сожгли на Байкале

Чучело певца SHAMAN сожгли на Байкале после его поездки на озеро

Видео: Telegram / Денис Букалов / БукаловМэджик

В Иркутской области жители решили сжечь чучело, похожее на российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Кадрами поделился общественник Денис Букалов в своем Telegram-канале.

По его мнению, акция с сожжением масленичного чучела — это история не про конкретного артиста. «Это перформанс о границах допустимого. Для коренных народов и для многих местных жителей Байкал — сакральное место. Не локация для хайпа, не фон для "контента", не декорация для эпатажа», — высказал мнение активист.

Озеро требует определенного поведения, отметил он. Как считает общественник, данный ответ местных жителей стал не столько реакцией на «облизывание льда», сколько сигналом к тому, что неподобающее поведение на Байкале регулярно приводит к трагедиям. Речь идет о случаях, когда там происходят инциденты и гибнут те, «кто воспринимает озеро как аттракцион».

Букалов добавил, что Байкалу давно требуется свой кодекс поведения для туристов, в том числе и для артистов. «Иначе каждый новый "скандал" будет лишь симптомом, а болезнь будет продолжать разрушать озеро молча», — поделился своим видением автор поста.

Ранее SHAMAN анонсировал выход песни «Байкал» после поездки на озеро. Музыкант заявил, что отправился туда не только для того, чтобы насладиться красотой озера. Певец также признался, что хотел подготовить слушателей к релизу новой композиции.

19 февраля SHAMAN решил попробовать замерзшее озеро Байкал на вкус. Вскоре оказалось, что опубликованные артистом кадры подняли туристический спрос на данное направление.