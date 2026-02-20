Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:20, 20 февраля 2026Культура

SHAMAN анонсировал песню о Байкале

Певец SHAMAN анонсировал выход песни «Байкал» после поездки на озеро
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, анонсировал новую песню под названием «Байкал». Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Артист признался, что отправился на Байкал не только ради того, чтобы насладиться красотой озера. SHAMAN также хотел подготовить слушателей к релизу новой композиции.

«Ловите припев и заряжайтесь позитивом! Всем спасибо за поддержку», — написал исполнитель. Пост он сопроводил роликом, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта. В нем Дронов танцует на замерзшем озере под свою новую песню.

19 февраля SHAMAN решил попробовать замерзшее озеро Байкал на вкус. Позже стало известно, что опубликованное артистом видео подняло спрос туристов на это направление. По данным аналитиков, за последние 14 дней интерес к перелетам на зимний Байкал стал самым высоким в периоде и в среднем превысил показатели остальных дней на 12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиянам рассказали о ловушке для туристов в Китае

    Названа самая популярная книга у мужчин

    Дачникам назвали оставшееся на освоение участка время

    Маленьких свиней заставили перерабатывать в российском городе

    В Германии захотели изменений на границе с Польшей

    В Германии признали невозможность победы над Россией на поле боя

    Залужный сравнил армию России с Майком Тайсоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok