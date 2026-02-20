SHAMAN анонсировал песню о Байкале

Певец SHAMAN анонсировал выход песни «Байкал» после поездки на озеро

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, анонсировал новую песню под названием «Байкал». Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Артист признался, что отправился на Байкал не только ради того, чтобы насладиться красотой озера. SHAMAN также хотел подготовить слушателей к релизу новой композиции.

«Ловите припев и заряжайтесь позитивом! Всем спасибо за поддержку», — написал исполнитель. Пост он сопроводил роликом, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта. В нем Дронов танцует на замерзшем озере под свою новую песню.

19 февраля SHAMAN решил попробовать замерзшее озеро Байкал на вкус. Позже стало известно, что опубликованное артистом видео подняло спрос туристов на это направление. По данным аналитиков, за последние 14 дней интерес к перелетам на зимний Байкал стал самым высоким в периоде и в среднем превысил показатели остальных дней на 12 процентов.