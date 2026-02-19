Реклама

Экономика
13:07, 19 февраля 2026

Shaman решил попробовать Байкал на вкус и облизал лед

Александра Качан (Редактор)

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, решил попробовать замерзшее озеро Байкал на вкус. Артист записал видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

В комментарии к ролику Дронов отметил, что видео предназначено для аудитории старше 18 лет.

«Ну что, родные. Попробуем самое чистое озеро в мире Байкал на вкус», — заявил SHAMAN в начале ролика. После певец наклонился к толстому слою льда и несколько раз провел по нему языком и губами. Артист отметил, что Байкал отличается приятным вкусом.

Ранее SHAMAN признался, что в будущем не исключает своего участия в съемках художественного фильма.

