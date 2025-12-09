SHAMAN высказался о желании сняться в кино

Певец SHAMAN не исключил своего участия в съемках художественного фильма

Заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, допустил, что когда-нибудь попробует свои силы в актерском искусстве. Об этом он сообщил в интервью 5-tv.ru.

Певец отметил, что уже имеет небольшой опыт в съемках, так как принимал участие в телевизионном проекте для федерального канала, где исполнил эпизодическую роль. Однако, отметил Дронов, полнометражные картины требуют физических и эмоциональных ресурсов.

«Актер — это сложнейшая профессия, которой нужно учиться, необходимо этим гореть», — подчеркнул певец.

SHAMAN уточнил, что не строит конкретных планов на кинокарьеру и не стремится к роли любой ценой. «Как Бог даст», — добавил он.

Ранее Ярослав Дронов в интервью рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки.