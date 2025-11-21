SHAMAN отказался переводить свои песни на другие языки

Певец SHAMAN отказался переводить свои песни на другие языки

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в интервью агентству РИА Новости рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки.

«Пусть учат русский язык», — заявил он.

Артист подчеркнул, что мечтает, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире.

Ранее певец раскрыл детали предстоящей свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По словам исполнителя, церемония пройдет в закрытом формате, присутствовать на ней будут только самые близкие люди.

5 ноября стало известно, что Дронов и Мизулина расписались в загсе Донецка. На церемонии присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.