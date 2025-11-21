Культура
03:02, 21 ноября 2025Культура

SHAMAN отказался переводить свои песни на другие языки

Певец SHAMAN отказался переводить свои песни на другие языки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Ярослав Дронов

Ярослав Дронов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в интервью агентству РИА Новости рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки.

«Пусть учат русский язык», — заявил он.

Артист подчеркнул, что мечтает, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире.

Ранее певец раскрыл детали предстоящей свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По словам исполнителя, церемония пройдет в закрытом формате, присутствовать на ней будут только самые близкие люди.

5 ноября стало известно, что Дронов и Мизулина расписались в загсе Донецка. На церемонии присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

