SHAMAN отказался переводить свои песни на другие языки

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в интервью агентству РИА Новости рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки.
«Пусть учат русский язык», — заявил он.
Артист подчеркнул, что мечтает, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире.
Ранее певец раскрыл детали предстоящей свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По словам исполнителя, церемония пройдет в закрытом формате, присутствовать на ней будут только самые близкие люди.
5 ноября стало известно, что Дронов и Мизулина расписались в загсе Донецка. На церемонии присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.