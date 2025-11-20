Культура
11:45, 20 ноября 2025Культура

SHAMAN раскрыл детали будущей свадьбы с Мизулиной

SHAMAN заявил, что на свадьбе с Екатериной Мизулиной будут только близкие люди
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, раскрыл детали предстоящей свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его цитирует РИА Новости.

По словам исполнителя, церемония пройдет в закрытом формате, присутствовать на ней будут только самые близкие люди. На свадьбу не пригласят представителей СМИ, пара не планирует устраивать торжество «с размахом». Праздник состоится в следующем году, «когда будет такой порыв», пояснил SHAMAN.

«Широкой церемонии не планируется. Не ждите», — добавил Дронов.

Ранее SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной. Он сообщил, что сделал предложение возлюбленной за ужином, вернувшись домой после очередного концертного тура.

5 ноября стало известно, что Дронов и Мизулина расписались в загсе Донецка. На церемонии присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

