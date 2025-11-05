Культура
17:05, 5 ноября 2025Культура

SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

Артист SHAMAN и Екатерина Мизулина расписались в донецком ЗАГСе
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина поженились.

В своем Telegram-канале Мизулина написала, что они расписались в Донецке.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала она в своей публикации.

Также глава Лиги безопасного интернета опубликовала видео из ЗАГСа. На опубликованных кадрах показан процесс бракосочетания пары — Мизулина и Дронов были одеты в рубашки цвета хаки, стилизованные под солдатские гимнастерки. При этом в руках у невесты был пышный букет белых роз.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На свадьбе присутствовал глава ДНР

Также на кадрах из ЗАГСа можно заметить главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. Кроме него на мероприятие пришла военкор проекта WarGonzo Екатерина Романова.

Всего на церемонии находилось около десяти человек. При этом молодожены не стали разглашать список гостей.

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

SHAMAN и Мизулина объявили об отношениях в марте этого года

9 марта, во время одного из концертов, певец назвал Екатерину Мизулину своей девушкой.

«Мы пара, мы встречаемся и мы — вместе», — заявил SHAMAN со сцены и поцеловал возлюбленную.

Однако пара появлялась на публике вместе и раньше. Например, в феврале Дронов и глава Лиги безопасного интернета посетили московскую школу, где на встрече с учениками изобразили поцелуй. На кадрах, опубликованных в СМИ, поющий Дронов обнимает Мизулину за талию, а затем они начинают танцевать.

После официального подтверждения отношений SHAMAN сравнивал себя и Мизулину с парой неразлучников. Он назвал возлюбленную единственным человеком, от которого он не устает.

Мы как неразлучники. Обычно я предпочитаю перед концертом побыть одному, потому что даже родственники и друзья высасывают энергию. А у Екатерины, не знаю, как это получается, но это искренне: она наполняет меня

SHAMANЗаслуженный артист России

Также Дронов заявил, что чувствует себя лучше, когда просто находится рядом с Мизулиной. По его словам, за все время их отношений не было момента, когда он или Екатерина уставали друг от друга.

При этом Мизулина заявила, что в их отношениях есть сложности, связанные с поклонниками. «Нас просто преследуют. Мы не можем сходить спокойно ни в кафе, ни в ресторан, ни в кино. Никуда», — отметила глава ЛБИ.

Из-за этого, по ее словам, они с артистом вынуждены выкладывать контент из своей жизни в соцсетях, так как иначе это будут делать за них незнакомые «люди с телефонами».

