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20:59, 9 марта 2025Культура

SHAMAN назвал Екатерину Мизулину своей девушкой

«360.ru»: Певец SHAMAN со сцены объявил Мизулину своей девушкой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину своей девушкой. Об этом сообщает телеканал «360.ru» в Telegram-канале.

«Мы пара, мы встречаемся и мы — вместе», — заявил исполнитель прям со сцены и поцеловал возлюбленную.

В начале февраля исполнитель и глава ЛБИ посетили московскую школу, где изобразили поцелуй на встрече с учениками. Позже, отвечая на вопрос об их взаимоотношениях, SHAMAN заявил, что у них с Мизулиной есть одна важнейшая общая черта — любовь к России.

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