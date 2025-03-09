SHAMAN назвал Екатерину Мизулину своей девушкой

«360.ru»: Певец SHAMAN со сцены объявил Мизулину своей девушкой

Начало событий в новости SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину своей девушкой. Об этом сообщает телеканал «360.ru» в Telegram-канале.

«Мы пара, мы встречаемся и мы — вместе», — заявил исполнитель прям со сцены и поцеловал возлюбленную.

В начале февраля исполнитель и глава ЛБИ посетили московскую школу, где изобразили поцелуй на встрече с учениками. Позже, отвечая на вопрос об их взаимоотношениях, SHAMAN заявил, что у них с Мизулиной есть одна важнейшая общая черта — любовь к России.

