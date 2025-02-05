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15:55, 5 февраля 2025Культура

SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

Певец SHAMAN сообщил, что их с Екатериной Мизулиной связывает любовь к России
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих отношениях с руководителем Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Его слова передает издание «Комсомольская правда».

«У нас есть одна важнейшая общая черта — любовь к России. А обо всем остальном вы узнаете позже», — заявил Дронов.

Ранее сообщалось, что SHAMAN и Екатерина Мизулина посетили московскую школу и изобразили поцелуй на встрече с учениками. В январе артист и глава Лиги безопасного интернета одновременно опубликовали одинаковые посты с совместным фото.

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