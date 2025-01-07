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04:54, 7 января 2025Культура

SHAMAN и Мизулина одновременно опубликовали одинаковые посты с фото

SHAMAN выложил новое фото с Мизулиной и пожелал хорошего новогоднего настроения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выложил новое фото с директором Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. Такой же пост с фото опубликовала Мизулина в своем Telegram-канале.

На фотографии они запечатлены вместе. Оба поста сделаны 7 января в 00:21.

«Всем хорошего новогоднего настроения», — гласит подпись под обеими фотографиями.

До этого совместные фото исполнителя с главой ЛБИ уже мелькали в Telegram-канале Мизулиной. Так, 4 января она выложила снимок, где она стоит рядом с Дроновым с букетом белых роз в руках. Следом она опубликовала портрет SHAMANа крупным планом — на пальцах руки у него было написано имя «Катя».

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