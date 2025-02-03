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16:27, 3 февраля 2025Культура

SHAMAN и Мизулина изобразили поцелуй на встрече со школьниками

Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина посетили московскую школу и изобразили поцелуй
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

Исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина изобразили поцелуй на встрече со школьниками. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал Baza.

По данным источника, артист выступил в московской школе. На кадрах опубликованных в СМИ поющий Дронов обнимает Мизулину за талию, а затем они начинают танцевать.

Ранее SHAMAN и Мизулина одновременно опубликовали одинаковые посты с фото. На кадрах они запечатлены вместе. Оба поста сделаны 7 января в 00:21.

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