15:34, 5 ноября 2025

SHAMAN и Мизулина отказались от традиционных нарядов на регистрации в ЗАГСе

SHAMAN и Мизулина расписались в черных брюках и темно-зеленых рубашках
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: Telegram-канал SHAMAN

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отказались от традиционных нарядов нарядов на регистрации в загсе. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале исполнителя.

Знаменитости расписались в Донецком ЗАГСе в схожих по оттенкам образах. Певец выбрал черные зауженные штаны и темно-зеленую рубашку свободного кроя. Его избранница, в свою очередь, позировала в брюках со стрелками, белом топе и пиджаке.

О том, что SHAMAN и Мизулина узаконили отношения, стало известно 5 ноября.

В сентябре SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной. Дронов назвал свою возлюбленную единственным человеком, от которого он не устает.

