SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

Певец SHAMAN сравнил себя и Екатерину Мизулину с парой неразлучников

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сравнил отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной с неразлучниками. Слова артиста приводит Пятый канал.

Дронов назвал свою возлюбленную единственным человеком, от которого он не устает.

«Мы как неразлучники. Обычно я предпочитаю перед концертом побыть одному, потому что даже родственники и друзья высасывают энергию. А у Екатерины, не знаю, как это получается, но это искренне: она наполняет меня», — сообщил певец.

Также SHAMAN заявил, что просто находясь рядом с Мизулиной, ему становится лучше физически. Он подчеркнул, что за все восемь месяцев их отношений не было момента, когда он или Екатерина уставали друг от друга.

