SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

Певец SHAMAN сравнил себя и Екатерину Мизулину с парой неразлучников
Андрей Шеньшаков
SHAMAN и Екатерина Мизулина

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сравнил отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной с неразлучниками. Слова артиста приводит Пятый канал.

Дронов назвал свою возлюбленную единственным человеком, от которого он не устает.

«Мы как неразлучники. Обычно я предпочитаю перед концертом побыть одному, потому что даже родственники и друзья высасывают энергию. А у Екатерины, не знаю, как это получается, но это искренне: она наполняет меня», — сообщил певец.

Также SHAMAN заявил, что просто находясь рядом с Мизулиной, ему становится лучше физически. Он подчеркнул, что за все восемь месяцев их отношений не было момента, когда он или Екатерина уставали друг от друга.

Ранее стало известно, что российский певец Ярослав Дронов заявил, что прошедший 20 сентября музыкальный конкурс «Интервидение» получился грандиозным и красивым.

