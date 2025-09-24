Певец SHAMAN высказался об организации «Интервидения»

SHAMAN: Россия задала высокую планку в зрелищности «Интервидения»

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что прошедший 20 сентября музыкальный конкурс «Интервидение» получился грандиозным и красивым. О своих впечатлениях артист рассказал в интервью aif.ru.

«Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта», — высказался он.

Исполнитель также сообщил, что при подготовке его номера для музыкального конкурса «Интервидении» ему было сложно первый раз исполнять песню, будучи подвешенным на тросе в воздухе. При этом, по словам Дронова, в целом не было ничего такого, с чем бы не справилась его «большая и креативная команда».

