Победитель «Интервидения» Дык Фук сделал заявление о России

Победитель «Интервидения» Дык Фук пообещал вернуться в Россию
Ольга Коровина

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Артист из Вьетнама Дык Фук, одержавший победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», пообещал вновь приехать в Россию. Его цитирует KP.RU.

«Благодарю российских зрителей за их любовь и поддержку. Я очень благодарен им. Скоро вернусь в Россию», — заявил исполнитель.

Дык Фук — национальная звезда, пришедшая к популярности с победой в шоу «Голос Вьетнама». На «Интервидении» он выступил под 20-м номером с песней Phu Dong Thien Vuong и набрал 422 балла по итогам голосования международного жюри.

Свою победу на конкурсе Дык Фук назвал серьезным шагом в карьере и большой честью. Он отметил, что ему очень понравилась песня, с которой выступил представитель России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), а также то, как у певца поставлен голос. По словам вьетнамского артиста, у него было бы меньше шансов на победу, если бы Дронов не отказался от оценок жюри.

