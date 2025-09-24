Культура
01:21, 24 сентября 2025Культура

SHAMAN раскрыл проблему на «Интервидении»

SHAMAN рассказал, что ему было сложно петь на тросе на «Интервидении»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что при подготовке его номера для музыкального конкурса «Интервидении» ему было сложно первый раз исполнять песню, будучи подвешенным на тросе в воздухе. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам Дронова, в целом не было ничего такого, с чем бы не справилась его «большая и креативная команда». Даже номер с тросом стал для него привычным элементом выступления, подметил музыкант.

Как объяснил артист, через шоу и песню он хотел продемонстрировать, что «Россия полна любви, и у этой любви нет границ». Певец выразил надежду на то, что ему удалось коснуться сердца каждого зрителя, который следил за «Интервидением».

Ранее сообщалось, что в рамках большого музыкального события победу в нем получил артист Дык Фук из Вьетнама. Его выступление было под 20-м номером с песней «Phu Dong Thien Vuong». Композиция набрала 422 балла по результатам голосования.

Между тем, певец SHAMAN попросил жюри не выставлять ему оценок на конкурсе. По словам артиста, он «по законам гостеприимства» не мог допустить того, чтобы его оценивала конкурсная комиссия.

