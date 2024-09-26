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18:03, 26 сентября 2024Культура

SHAMAN объявил о разводе. Кто его супруга и почему они расстаются?

Певец SHAMAN объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) объявил в своих соцсетях о разводе с супругой Еленой Мартыновой. 32-летний певец сообщил, что данное решение было принято совместно с женой.

Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь

Ярослав Дронов (SHAMAN)российский певец

Артист добавил, что пара расстается по обоюдному согласию и без каких-либо обид друг на друга. Он женился на Мартыновой в 2017 году, причем для исполнителя брак с топ-менеджером компании «Мегафон» стал вторым. Известно, что супруга певца старше его на 14 лет, а их знакомство состоялось на одном из мероприятий, где Дронов выступал.

Фото: @e.a.martynova

К разводу пары привели постоянные туры Дронова

В интервью с «МК» источник, близкий к окружению певца и его супруги, рассказал о причине развода пары. По его словам, разрыв произошел из-за высокой загруженности исполнителя.

«У Ярослава 25 концертов в месяц, постоянные туры, что и привело в итоге к прекращению семейных отношений», — сообщил источник издания.

Он добавил, что люди из команды артиста неоднократно жаловались на то, что в Москве SHAMAN почти не находил места творчеству, поскольку все свободное время старался уделить личной жизни. Источник «МК» предположил, что таким образом Дронов хотел наладить испортившиеся за время гастролей отношения с супругой. Тем не менее в итоге пара приняла решение расстаться, оставаясь при этом в хороших отношениях.

Фото: @e.a.martynova

SHAMAN стал очередным певцом, подавшим на развод в 2024 году

Ярослав Дронов продолжил серию расставаний среди российских исполнителей. До слухов о его расставании с Мартыновой появилась информация о разводе лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Его супруга Ольга решила расстаться с музыкантом после шести лет брака.

33-летняя жена исполнителя родила ему двоих детей, для самого артиста союз с ней стал четвертым по счету. В данный момент супругам предстоит раздел многомиллионного имущества, однако никакой официальной информации на этот счет пока нет.

В августе 2024 года о намерении развестись заявила и певица Алсу. Ее брак с бизнесменом Яном Абрамовым продлился 18 лет, исполнительница родила ему троих детей Сафину (17 лет), Микеллу (16 лет) и Рафаэля (7 лет). В СМИ предположили, что причиной разрыва стали измены Абрамова в браке.

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      Наталья Анисеева
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