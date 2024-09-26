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12:51, 26 сентября 2024Культура

SHAMAN объявил о разводе с женой

Певец SHAMAN объявил о разводе с Еленой Мартыновой

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал в своем Telegram-канале о том, что он и его жена Елена Мартынова решили развестись.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», — написал артист.

Он добавил, что развод является их совместным решением. «Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — уточнил певец.

Дронов и Мартынова поженились в 2017 году.

Ранее SHAMAN рассказал о том, что помогло ему на пути к успеху.

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      Варвара Кошечкина
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