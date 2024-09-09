SHAMAN рассказал о своей одержимости

Певец SHAMAN заявил, что секрет его успеха кроется в одержимости

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о том, что помогло ему на пути к успеху. Слова артиста передает 5-tv.ru.

По словам музыканта, он ничего не менял в себе на протяжении карьеры, а добился всего с помощью своей одержимости.

«Я в себе вообще ничего не менял. Просто одержимо и упорно шел к своей цели. Чтобы поделиться, подарить свое творчество людям», — сказал SHAMAN.

Ранее стало известно, что Ярослав рассказал о своих крестьянских корнях и поделился подробностями биографии своих предков.