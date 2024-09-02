SHAMAN рассказал о своих крестьянских корнях

Певец SHAMAN рассказал о прадеде, работавшем трактористом в Оренбургской области

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал о своем происхождении перед концертом в Оренбурге. Слова артиста передает «Комсомольская правда».

Музыкант сообщил, что его прадед Владимир Иванович Рябых жил в деревне Кандауровка Курманаевского района.

«Он всю жизнь проработал трактористом в местном колхозе. Здесь же родился дедушка, в свидетельстве о рождении — Чкаловская область. Прабабушка Клавдия Михайловна пела в оренбургском народном хоре и даже была знакома с Людмилой Зыкиной», — цитирует издание артиста.

Ранее сообщалось, что SHAMAN прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины на Белгород.