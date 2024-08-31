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08:17, 31 августа 2024Культура

SHAMAN высказался об атаке ВСУ на Белгород

SHAMAN выразил соболезнования и поддержал раненых в ходе атаки ВСУ на Белгород

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Российский певец SHAMAN высказался об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население Белгорода. В Telegram-канале он выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления раненым белгородцам.

«Держитесь, родные, победа обязательно будет за нами», — написал артист.

Согласно последним данным, число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 46 человек.

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. В результате несколько автомобилей, построек, жилых домов, а также торговый центр загорелись, информацию подтвердил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

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