SHAMAN высказался об атаке ВСУ на Белгород

SHAMAN выразил соболезнования и поддержал раненых в ходе атаки ВСУ на Белгород

Российский певец SHAMAN высказался об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население Белгорода. В Telegram-канале он выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления раненым белгородцам.

«Держитесь, родные, победа обязательно будет за нами», — написал артист.

Согласно последним данным, число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 46 человек.

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. В результате несколько автомобилей, построек, жилых домов, а также торговый центр загорелись, информацию подтвердил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.