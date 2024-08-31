Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода возросло

Губернатор Гладков: в результате обстрела ВСУ Белгорода пострадали 46 человек

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 46 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что 30 взрослых человек и семь детей находятся в больнице. Одному из несовершеннолетних сделали операцию, он находится под присмотром врачей.

«Двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву. На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана», — подчеркнул Гладков.