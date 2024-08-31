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06:21, 31 августа 2024Россия

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода возросло

Губернатор Гладков: в результате обстрела ВСУ Белгорода пострадали 46 человек

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 46 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что 30 взрослых человек и семь детей находятся в больнице. Одному из несовершеннолетних сделали операцию, он находится под присмотром врачей.

«Двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву. На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана», — подчеркнул Гладков.

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      Евгений Силаев
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