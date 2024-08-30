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20:39, 30 августа 2024Россия

В Белгороде обстреляли жилой таунхаус

Жители Белгорода заявили о возгорании таунхауса после обстрела

Фото: Reuters

Жители Белгорода заявили о возгорании жилого таунхауса на улице Благодатная после обстрела. Об этом сообщил Telegram-канал ЧП «Белгород».

Горожане также отметили, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «СитиМолл». В Белгороде запустили систему противовоздушной обороны (ПВО).

Также поступила информация о том, что во дворе дома № 47б на улице Щорса оказались повреждены машины и фасад здания в результате прилета.

До этого Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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