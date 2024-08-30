Белгородский глава Гладков: БПЛА ВСУ атаковали три населенных пункта региона

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По заявлению Гладкова, под удар попали села Петровка, Бочковка и поселок Горьковский. Из-за атаки БПЛА были повреждены частные домовладения и сельхозпредприятие. Один из домов полностью сгорел.

«По предварительным данным, пострадавших нет (...) Информация о последствиях уточняется», — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны отразили над Брянской областью массовый налет БПЛА. Атака проходила двумя волнами. Сначала зенитчики в течение часа уничтожили восемь дронов самолетного типа. Спустя 50 минут было сбито еще три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.