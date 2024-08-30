ВСУ обстреляли Белгород из РСЗО Vampire. Погибли пять мирных жителей, еще десятки пострадали

Гладков: 5 человек погибли и 38 ранены при обстреле ВСУ Белгорода 30 августа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в пятницу, 30 августа, обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Губернатор также уточнил число пострадавших: ранены 37 человек, в том числе шестеро детей, еще пять человек спасти не удалось: женщина и четверо мужчин не дождались помощи врачей. Один из мужчин погиб в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль. Семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии.

После обстрела в Белгороде загорелся таунхаус

Вечером 30 августа в 20:07 в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена ракетная опасность. Позже губернатор Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), на подлете к областному центру было сбито несколько воздушных целей.

Жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл».

Один из жителей Белгорода Андрей Слизняков рассказал, что попал под обстрел, когда ехал с женой в автомобиле. Женщину забрала «скорая», она получила ранение в бок. Сам россиянин не пострадал. Еще двое очевидцев рассказали, что были в кафе в торговом центре, когда начался обстрел, на их глазах внутрь занесли двух пострадавших.

Вскоре в сети появились кадры последствий удара по Белгороду. На них виден пожар в районе торгового центра «СитиМолл» и поднимающийся над ним густой дым.

Повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты

Гладков подтвердил информацию о прямых попаданиях в многоквартирный дом, а также в несколько коммерческих объектов. Помимо того, губернатор заявил, что в поселке Дубовое под Белгородом загорелись два частных дома.

В Белгороде пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном повреждено остекление. Также в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Осколками посечены девять автомобилей. На окраине города произошло возгорание сухой травы, ее уже потушили.

В поселке Дубовое Белгородского района возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж, пожар оперативно потушен.

Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В пресс-службе Следственного комитета России (СКР) пообещали расследовать преступления ВСУ против мирного населения Белгородской области, где накануне была совершена атака украинских дронов, есть пострадавшие.