СК расследует атаку ВСУ на мирное население Белгорода

СК: расследуются преступления ВСУ против мирного населения Белгородской области

СК России будет расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения Белгородской области, где накануне была совершена атака украинских дронов, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

«Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — добавили в Следственном комитете.

Согласно информации от губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, число раненых мирных жителей увеличилось до 37, в их числе 6 детей, еще 5 человек не смогли дождаться помощи медиков. Состояние части пострадавших оценивают как тяжелое.

Ранее стало известно, что ВСУ, предположительно, обстреляли Белгород из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Ранее город уже был атакован подобными ракетами со стороны Украины.