Появились подробности обстрела Белгорода

Белгород, предположительно, обстреляли из РСЗО Vampire

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, обстреляли Белгород из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

Подчеркивается, что ранее ВСУ несколько раз атаковали Белгород подобными ракетами.

Вечером в пятницу, 30 августа, жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «Сити Молл».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны.