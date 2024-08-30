Загоревшийся после атаки ВСУ торговый центр в Белгороде попал на видео

Очевидцы сняли на видео загоревшийся после атаки ВСУ торговый центр в Белгороде

Очевидцы сняли на видео торговый центр (ТЦ), который загорелся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Белгород №1».

На кадрах виден огонь на территории торгового центра. Второй пожар, судя по видео, произошел рядом в частном доме.

На данный момент известно, что при атаке на Белгородскую область пострадали девять жителей. Одного спасти не удалось.

До этого жители Белгорода заявили о возгорании жилого таунхауса на улице Благодатная после обстрела. Горожане также отметили, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «СитиМолл». Известно, что в городе была запущена система противовоздушной обороны (ПВО).