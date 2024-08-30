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20:49, 30 августа 2024Россия

При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

Гладков сообщил о погибшем в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Кадр: Telegram-канал Mash

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», — написал чиновник.

По предварительным данным, в Белгороде зафиксировали прямые попадания в многоквартирный дом, а также в несколько коммерческих объектов. Помимо того, губернатор заявил, что в поселке Дубовое под Белгородом загорелись два частных дома.

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