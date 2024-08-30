Гладков назвал использованное ВСУ для атаки на Белгород орудие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал оружие, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки на Белгород. Таким образом глава российского региона подтвердил в Telegram-канале появившуюся ранее предварительную информацию, что украинская сторона использовала для этих целей реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire.
Об использовании чешской РСЗО при атаке на Белгород вначале заявил Telegram-канал Mash. В сообщении подчеркивалось, что ранее ВСУ уже несколько раз атаковали город подобными ракетами.
По словам Гладкова, нападение было совершено «кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир"». Он также уточнил число пострадавших: ранены 37 человек, в том числе 6 детей, еще 5 человек спасти не удалось.