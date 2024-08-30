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22:33, 30 августа 2024Россия

Губернатор раскрыл последствия обстрела Белгорода

Губернатор Гладков: в Белгороде после обстрела выбиты стекла и повреждены авто

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в двух домах выбиты стекла, а также повреждены девять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на окраине Белгорода загорелась трава. В данный момент возгорание ликвидировано.

«В Белгородском районе в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж», — написал Гладков, уточнив, что пожар оперативно потушен.

Ранее Гладков сообщил, что число раненых мирных жителей увеличилось до 37, в числе которых 6 детей, еще 5 человек не смогли дождаться помощи медиков и не выжили. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое.

Также стало известно, что ВСУ, предположительно, обстреляли Белгород из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Ранее город уже был атакован подобными ракетами со стороны Украины.

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      Евгений Силаев
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