Губернатор раскрыл последствия обстрела Белгорода

Губернатор Гладков: в Белгороде после обстрела выбиты стекла и повреждены авто

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в двух домах выбиты стекла, а также повреждены девять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на окраине Белгорода загорелась трава. В данный момент возгорание ликвидировано.

«В Белгородском районе в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж», — написал Гладков, уточнив, что пожар оперативно потушен.

Ранее Гладков сообщил, что число раненых мирных жителей увеличилось до 37, в числе которых 6 детей, еще 5 человек не смогли дождаться помощи медиков и не выжили. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое.

Также стало известно, что ВСУ, предположительно, обстреляли Белгород из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Ранее город уже был атакован подобными ракетами со стороны Украины.