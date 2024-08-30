Житель Белгорода рассказал о последствиях украинского обстрела

Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал, что попал под обстрел, когда вечером в пятницу при атаке ВСУ на город он ехал с женой в автомобиле. Об последствиях украинского обстрела он сообщил РИА Новости.
Вечером в пятницу, 30 августа, серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности.
«Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и все, жена голову опрокинула», — поделился Слизняков.
Андрей также рассказал, что в машине он был только вдвоем с женой. Женщину забрала «скорая», она получила ранение в бок. Сам Слизняков не пострадал.