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21:18, 30 августа 2024Россия

Житель Белгорода рассказал о последствиях украинского обстрела

Житель Белгорода рассказал, как его жену ранило в машине при обстреле ВСУ

Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал, что попал под обстрел, когда вечером в пятницу при атаке ВСУ на город он ехал с женой в автомобиле. Об последствиях украинского обстрела он сообщил РИА Новости.

Вечером в пятницу, 30 августа, серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности.

«Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и все, жена голову опрокинула», — поделился Слизняков.

Андрей также рассказал, что в машине он был только вдвоем с женой. Женщину забрала «скорая», она получила ранение в бок. Сам Слизняков не пострадал.

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      Марина Совина
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