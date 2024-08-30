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20:56, 30 августа 2024Россия

Стало известно об увеличении числа раненых в Белгороде

Число раненных при обстреле в Белгороде увеличилось до девяти человек

Кадр: Telegram-канал «Белгород №1»

Число раненных при обстреле в Белгороде увеличилось до девяти человек. Об этом стало известно изданию Baza, подробности об атаке были опубликованы в Telegram.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что по нескольким воздушным целям в городе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Один из снарядов угодил в автомобиль, спасти водителя не удалось.

По данным Гладкова, в Белгородском районе в поселке Дубовое загорелись два частных дома. Пожарные приступили к тушению объектов.

30 августа жители Белгорода рассказали о возгорании таунхауса после обстрела. Горожане также утверждают, что несколько автомобилей и построек загорелись возле торгового центра «СитиМолл».

Очевидцы также сняли на видео загоревшийся после атаки торговый центр в Белгороде.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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