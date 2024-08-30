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20:49, 30 августа 2024Россия

Появились кадры последствий удара ВСУ по Белгороду

Опубликованы кадры последствий атаки ВСУ на Белгород

Появились кадры последствий обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале «Белгород №1».

На кадрах виден пожар в районе торгового центре «СитиМолл» и поднимающийся над ним густой дым. По информации очевидцев, в результате удара ВСУ загорелись несколько автомобилей и построек возле ТЦ.

Также местные жители заявили о возгорании жилого таунхауса на улице Благодатная после обстрела. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем после обстрела мирном жителе.

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      Маргарита Миронова
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