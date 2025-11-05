Стали известны гости свадьбы Мизулиной и SHAMAN

На свадьбе Мизулиной и SHAMAN в Донецке заметили главу ДНР Пушилина

На свадьбе главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) заметили главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. Гости свадьбы стали известны из кадров церемонии, которые опубликовала Мизулина в своем Telegram-канале.

Помимо Пушилина, на мероприятие пришла военкор проекта WarGonzo Екатерина Романова. На опубликованных Мизулиной кадрах показан процесс бракосочетания пары — Мизулина и Дронов одеты в одежду зеленого цвета. Церемония, как уточняется, проходит в одном из ЗАГСов Донецка.

О том, что SHAMAN и Мизулина поженились, стало известно 5 ноября. «В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала Мизулина в своей публикации.

Певец Ярослав Дронов 9 марта объявил, что он и Мизулина — пара. До этого, в феврале, исполнитель и глава Лиги безопасного интернета посетили московскую школу, где изобразили поцелуй на встрече с учениками. SHAMAN впоследствии сравнивал себя и Екатерину Мизулину с парой неразлучников. Он заявил, что просто находясь рядом с Мизулиной, ему становится лучше физически. Он подчеркнул, что за все восемь месяцев их отношений не было момента, когда он или Екатерина уставали друг от друга.