Мизулина рассказала о сложностях в отношениях с SHAMAN

Екатерина Мизулина рассказала, что поклонники преследуют их с SHAMAN

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала о сложностях, с которыми они с возлюбленным, певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), столкнулись в отношениях. Ее слова прозвучали в ходе подкаста «Берегите детей с Ксенией Мишоновой», запись доступна на платформе «VK Видео».

«Нас просто преследуют. Мы не можем сходить спокойно ни в кафе, ни в ресторан, ни в кино. Никуда», — отметила глава ЛБИ.

Мизулина также добавила, что они с певцом вынуждены выкладывать контент из своей жизни в соцсетях, так как иначе это будут делать за них незнакомые «люди с телефонами». «Такова норма жизни. Но зачастую хочется просто посидеть дома, никуда не выходить», — заключила Мизулина.

Ранее SHAMAN ответил на вопрос о свадьбе с Мизулиной. Дронов признался, что планирует узаконить отношения со своей возлюбленной.