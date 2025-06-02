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15:48, 2 июня 2025Культура

SHAMAN сделал заявление о свадьбе с Мизулиной

Певец SHAMAN заявил, что свадьба с Екатериной Мизулиной состоится летом
Андрей Шеньшаков

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, ответил на вопрос о свадьбе с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Об этом он сообщил в эфире программы «Центральное телевидение».

Дронов признался, что планирует узаконить отношения со своей возлюбленной и даже сказал, когда это может произойти.

«Предложение встречаться сделал 9 марта, чтобы не было никаких сплетен и слухов. Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом. Какого года — не знаю, но точно летом», — сообщил SHAMAN.

Ранее стало известно, что SHAMAN и Мизулина ушли от ответа на вопрос о планах венчаться. В апреле пара посетила пасхальную службу в храме Христа Спасителя.

Вот это да!
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