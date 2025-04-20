SHAMAN и Мизулина ушли от ответа на вопрос о планах венчаться

SHOT: SHAMAN и Мизулина ушли от ответа на вопрос о планах венчаться

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя, сообщает Telegram-канал SHOT.

Они высоко оценили праздничное богослужение. При этом пара ушла от ответа на вопрос о планах венчаться. SHAMAN призвал следить за новостями.

Ранее SHAMAN рассказал, как проходит завтрак с Мизулиной. По его словам, день начинается с кофе, а через полтора часа проходит первый прием пищи. «Курочка, овощной салатик», — раскрыл он. Кроме того, певец рассказал, что любит сам мыть посуду. По его словам, работа руками «очищает мозг».