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01:37, 20 апреля 2025Культура

SHAMAN и Мизулина ушли от ответа на вопрос о планах венчаться

SHOT: SHAMAN и Мизулина ушли от ответа на вопрос о планах венчаться
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
SHAMAN и Екатерина Мизулина

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя, сообщает Telegram-канал SHOT.

Они высоко оценили праздничное богослужение. При этом пара ушла от ответа на вопрос о планах венчаться. SHAMAN призвал следить за новостями.

Ранее SHAMAN рассказал, как проходит завтрак с Мизулиной. По его словам, день начинается с кофе, а через полтора часа проходит первый прием пищи. «Курочка, овощной салатик», — раскрыл он. Кроме того, певец рассказал, что любит сам мыть посуду. По его словам, работа руками «очищает мозг».

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