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23:36, 13 апреля 2025Культура

SHAMAN рассказал о завтраке с Мизулиной

SHAMAN рассказал, что завтрак с Мизулиной начинается с кофе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
SHAMAN и Екатерина Мизулина

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал, как проходит завтрак со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом он высказался в комментарии «Комсомольской правде».

«Ну, мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — отметил SHAMAN.

Певец рассказал, что любит сам мыть посуду. По его словам, работа руками «очищает мозг».

Ранее SHAMAN назвал Мизулину самой красивой женщиной в мире. «С кем еще, как не с родными людьми, можно делиться такими моментами. Вы все свидетели — самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов 7 тысяч зрителей ответила мне "Да!". Просто праздник для моего сердца!» — обратился артист к поклонникам после концерта, где объявил публично о своих отношениях.

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