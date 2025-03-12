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12:51, 12 марта 2025Культура

SHAMAN назвал Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире

Певец SHAMAN назвал главу ЛБИ Мизулину самой красивой женщиной в мире
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«С кем еще, как не с родными людьми, можно делиться такими моментами. Вы все свидетели — самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов 7 тысяч зрителей ответила мне "Да!". Просто праздник для моего сердца!» — обратился артист к поклонникам после концерта.

Ранее мать SHAMAN Людмила Дронова прокомментировала новости о романтических отношениях сына с Екатериной Мизулиной. Женщина поделилась, что испытывает «замечательные впечатления» и рада за сына.

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