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15:22, 10 марта 2025Культура

Мать SHAMAN прокомментировала роман сына с Екатериной Мизулиной

Мать SHAMAN заявила, что догадывалась об отношениях сына с Екатериной Мизулиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мать певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, Людмила Дронова прокомментировала новости о романтических отношениях сына с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Ее цитирует Пятый канал.

Женщина поделилась, что испытывает «замечательные впечатления» и рада за сына. «Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын. Я очень счастлива потому, что вижу, что он счастлив», — сказала мать исполнителя.

Она также отметила, что догадывалась о происходящем. «Девочки в группах обсуждали опять же этот вопрос. Очень часто обсуждали фанатки», — добавила Дронова.

Мать артиста пожелала молодым людям обрести в отношениях счастье, любовь и взаимопонимание. «Катя замечательный друг. Она верный друг. Очень заботливая и верная девушка. А теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива, честное слово», — заключила она.

Ранее SHAMAN со сцены назвал Екатерину Мизулину своей девушкой и поцеловал возлюбленную.

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