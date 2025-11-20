SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

Певец SHAMAN сообщил, что сделал предложение Екатерине Мизулиной дома за ужином

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, как предложил главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной выйти за него замуж. Комментарий музыканта публикует РИА Новости.

По словам исполнителя, он сделал предложение возлюбленной за ужином, вернувшись домой после очередного концертного тура.

«Катя всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки... Я более-менее дух перевел и сделал предложение», — поделился Дронов.

Ранее SHAMAN прокомментировал решение расписаться с Екатериной Мизулиной в загсе Донецка. Артист подчеркнул, что это решение было обоюдным и абсолютно правильным.

О бракосочетании Дронова и Мизулиной сообщалось 5 ноября. Известно, что на церемонии присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Жених и невеста были одеты в рубашки цвета хаки, стилизованные под солдатские гимнастерки, в руках у главы ЛБИ был пышный букет белых роз.