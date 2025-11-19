SHAMAN прокомментировал решение расписаться в загсе Донецка

SHAMAN назвал правильным решением бракосочетание с Мизулиной в загсе Донецка

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал решение расписаться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в загсе Донецка. Его цитирует KP.RU.

По словам Дронова, поездка в Донецк была запланирована заранее. Вместе с Мизулиной они посетили Военно-мемориальный комплекс, храм Петра и Февронии, а также пообщались с учащимися местного лицея. Тогда же пара приняла решение расписаться именно в Донецкой народной республике (ДНР).

«Это было обоюдное решение. И, я считаю, абсолютно правильное», — подчеркнул исполнитель.

О бракосочетании Дронова и Мизулиной сообщалось 5 ноября. Известно, что на церемонии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. Жених и невеста были одеты в рубашки цвета хаки, стилизованные под солдатские гимнастерки, в руках у Мизулиной был пышный букет белых роз.